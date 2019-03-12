الإصلاح يتمسك بترشيح مستقل للداخلية.. ويتحدث عن عقدة بالكابينة الوزارية

2019/03/12 | 02:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال القيادي في تحالف الإصلاح، النائب رائد فتحي، إن حل عقدة الكابينة الوزارية يحتاج إلى وقت.

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