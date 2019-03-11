الأيام السوداء

2019/03/12 | 03:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ولاء العاني

تزدحم أحداث التأريخ بما يعف عن ذكره اللسان ويأبى العقل تصديقه عن افعال المجوس في بلاد وادي الرافدين .



فأحفاد قابيل لم يتركوا معصية او جُرمًا إلا فعلوه وفي كل مرة يتركون خلفهم جراءً ولائها المطلق لهم .



واليوم للأسف وبفضل الامريكان دعاة الدم قراطية والحرية الزائفة دنس أرض الامجاد هذا النجس الشرير ابن الاشرار ...

ذكر شوارتسكوف في مذكراته عن التخطيط الإيراني الذي تبع مُباشرة تجرعُ دجال قم وكبير سدنتها وامام شياطينها الخطط للإطاحة بالحكم الوطني .



جاء ليطمأن هذا الاشر على كل شيء وليشرف بنفسه على عبيده وليكبل بلدنا بعقود ومُعاهدات تبقيه رهن إشارتهم وليبعث رسالة الى شريكه الأمريكي مفادها أني صاحب الأرض وكل الرؤوس تخضع لي فقد تمت المهمة .

وإلا ما الغاية من مجيئه بهذا التوقيت بالذات ونحن في انتظار انعقاد مؤتمر المعارضة في واشنطن لإعادة الأمور الى نصابها وإيقاف هذا المد الصفوي .



سنقف ونرفع أصواتنا عالية ونقول نحن باقون ودولتكم وعبيدكم الى زوال وسندعو كل العالم الحُر ليسمعنا ونحن نضع بصمتنا في التأريخ ونكتب اننا لم نستسلم وسنخرج من ظلال التعتيم ونطلقها مدوية ...

نحن العراق ...

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