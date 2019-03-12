النفط يرتفع مع دعم أوبك لتخفيض الإنتاج

2019/03/12 | 03:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة أمس الاثنين، مدعومة بتعليقات من وزير الطاقة السعودي خالد الفالح الذي استبعد إنهاء تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك قبل يونيو.

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