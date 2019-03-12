البرلمان الفنزويلي يعلن حال الطوارئ بناءً على طلب غوايدو

2019/03/12 | 03:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البرلمان الفنزويلي الذي تسيطر عليه المعارضة حال الطوارئ بعد أربعة أيام من أزمة انقطاع التيار الكهربائي، وذلك بناء على طلب خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة.

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