2019/03/12 | 03:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس خرج جزائريون إلى الشوارع مساء يوم الاثنين للاحتفال بإعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تخليه عن قراره بالسعي للفوز بفترة ولاية خامسة مذعنا لمظاهرات حاشدة مستمرة منذ أسابيع ضد حكمه.وشهدت الجزائر مظاهرات شبه يومية شارك فيها عشرات الآلاف من مختلف الطبقات احتجاجا على قرار بوتفليقة خوض الانتخابات رافضين النظام السياسي الذي يعاني من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجزائريون يحتفلون بتخلي بوتفليقة عن السعي لولاية خامسة NAS | موقع ناس الرسمي.

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