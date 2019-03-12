الصليب الأحمر: اعادة حوالي 20 ألف عراقي من سوريا خلال أسابيع

2019/03/12 | 03:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يغداد- ناس قال مسؤول كبير في اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم الاثنين إن من المتوقع إعادة قرابة 20 ألف عراقي في سوريا، بينهم نساء وأطفال فروا من آخر جيب لتنظيم داعش، إلى بلدهم في غضون أسابيع بموجب اتفاق مع بغداد.وتدفق الآلاف، كثير منهم زوجات مقاتلين في التنظيم وأطفالهن، من الجيب المحاصر في الباغوز بشرق […]

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