رئيس مجلس النواب العراقي يستقبل السفير الروسي ويتلقى دعوة لزيارة موسكو

2019/03/12 | 03:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مع السفير الروسي لدى بغداد ماكسيم ماكسيموف، العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد الجانبان خلال اللقاء، ضرورة تفعيل الدبلوماسية البرلمانية بين البلدين في المرحلة المقبلة.

وقدم ماكسيموف دعوة من قبل رئيس مجلس الدوما الروسي فولودين، إلى رئيس مجلس النواب، لزيارة روسيا، إضافة الى دعوة أخرى، للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي العالمي بدورته الثالثة والعشرين الذي سيُعقد في مدينة سان بطرسبورغ.

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