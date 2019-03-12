بعد عودة المنقذ لريال مدريد.. أول تعليق من زيدان

2019/03/12 | 03:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الفرنسي زين الدين زيدان أن عودته، إلى تدريب ريال مدريد ثالث الدوري الإسباني بعد 9 أشهر من استقالته، يعتبر "تحديا أكبر" من ولايته الأولى (2016-2018).

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