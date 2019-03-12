2019/03/12 | 03:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس قالت وزارة العدل الإسرائيلية يوم الاثنين إن الإسرائيليين سيدلون بأصواتهم في الانتخابات التي ستجرى الشهر المقبل قبل صدور قرار بشأن ما إذا كان سيتم توجيه اتهامات ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ثلاث قضايا فساد.وأعلن المدعي العام الإسرائيلي يوم 28 فبراير شباط أنه يعتزم اتهام نتنياهو بالرشوة والتزوير وخيانة الأمانة لكن إصدار […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تأجيل صدور القرار النهائي بشأن توجيه اتهامات لنتنياهو الى مابعدالانتخابات NAS | موقع ناس الرسمي.

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