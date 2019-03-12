2019/03/12 | 04:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العراق

خرج الالف من الموظفين الاداريين و من مختلف الاختصاصات الفنية و الادارية (قانونية ، حسابات ، حاسبات ، ادارة و اقتصاد ، العلوم ، الاعلام ، الاقتصاد ، سواق سيارات الاسعاف ، موظفي الخدمة ، قاطعي التذاكر) وغيرهم من الاختصاصات الادارية بمظاهرة كبيرة و حاشدة و من جميع محافظات القطر امام مبنى وزارة الصحة من اجل رفع الحيف و الظلم و الاجحاف على الملاكات الادارية العاملين في المؤسسات الصحية و المستشفيات و مساواتهم بمخصصات الخطورة اسوة بالمهن الطبية و الصحية .

و بين رئيس نقابة اداريو المؤسسات الصحية الاستاذ (صفاء عبد الحسين عباس) خرجنا اليوم و للمرة الثانية بمظاهرة كبرى خلال فترة (10) ايام للمطالبة بالانصاف و رفع الغبن عن جميع الملاكات الادارية العاملة في وزارة الصحة وذلك لاننا نعتبر الشريان الرئيسي في وزارة الصحة نعمل على تجهيز الدائرة بالرواتب و النظافة و نقل المصابين في سيارات الاسعاف و انجاز كافة الكتب و المعاملات الادارية و الرسمية و تأمين الاعاشة و الخفارات و الكثير من الاعمال و كذلك عمل الاداريين مشترك مع المهن الطبية والصحية في ردهات المرضى و الطوارىء و صالات العمليات حيث من الممكن ان يتعرض الاداري الى خطر العدوى من الامراض الانتقالية حاله كحال الطبيب و الممرض لانه على اتصال مباشر مع المصاب

و اكد عباس ان ما قامت به وزارة الصحة برفع مخصصات المهن الصحية هو حق مستحق لهذه المهن و عملها الكبير و لكن ان تقوم الوزارة بالكيل بمكيالين و هو رفع المخصصات للمهن الصحية الى (80%) و اهمال حقوق الاداريين و نحن مستمرين بالمطالبة بحقوق الاداريين و مساواتهم مع اقرانهم من المهن الصحية من ناحية الحقوق و هي ان تكون المخصصات 80 % و كذلك رفع التسكين و احتساب الترقية و الترفيع من تاريخ الاستحقاق

و اضاف الموظف (علي حسين المالكي) موظف في احدى دوائر محافظة البصرة قمنا بالحضور الى بغداد للقيام بمظاهرة من اجل المطالبة بحقوقنا و نحن مستمرين بالمطالبة لحين الحصول على حقوقنا المشروعة .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مظاهرة حاشدة امام وزارة الصحة للمطالبة بانصاف شريحة الاداريين و مساواتهم بمخصصات الخطورة مع المهن الطبية والصحية) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مظاهرة حاشدة امام وزارة الصحة للمطالبة بانصاف شريحة الاداريين و مساواتهم بمخصصات الخطورة مع المهن الطبية والصحية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).