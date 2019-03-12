نائب: الداخلية والدفاع من أصعب الملفات.. والحكومة غير متوقفة على الكابينة

2019/03/12 | 04:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين النائب عن تحالف البناء ثامر ذيبان، ان ملفا الداخلية والدفاع من اصعب الملفات والحكومة غير متوقفة على اكمال الكابينة، لافتاً الى ان حسم الكابينة الوزارية لن يتاخر كما حصل في الفصل الاول.

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