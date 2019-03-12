2019/03/12 | 04:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس قال مسؤولون بوكالة الطاقة الدولية في مؤتمر يوم الاثنين إن إنتاج النفط الأميركي ربما يصبح أقل استجابة لأسعار الخام، مع قيام الشركات النفطية الكبرى بتوسعة عملياتها في حقول النفط الصخري في الولايات المتحدة، التي يهيمن عليها الآن منتجون أصغر حجما.وقال توريل بوسوني، كبير المحللين لدى وكالة الطاقة الدولية، ومقرها باريس، في مؤتمر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إنتاج الخام الأميركي سيصبح اكثر استقراراً مع زيادة النفط الصخري NAS | موقع ناس الرسمي.

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