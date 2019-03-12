2019/03/12 | 04:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – يعمل الرئيس الإيراني حسن روحاني في زيارته المطولة للعراق على جر الحكومة العراقية إلى ساحة المواجهة مع الولايات المتحدة من

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روحاني يستدرج العراق إلى ساحة المواجهة مع واشنطن) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روحاني يستدرج العراق إلى ساحة المواجهة مع واشنطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).