الجزائر تطوي صفحة بوتفليقة

2019/03/12 | 04:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجزائر – نجحت الاحتجاجات الواسعة في دفع الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة إلى التنحي، ودفعت الجهات التي تتمسك بترشحه إلى عهدة خامسة إلى

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