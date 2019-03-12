2019/03/12 | 05:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس قال وزير الأمن في البوسنة دراجان مكتيتش يوم الاثنين إن بلاده تستعد لاستلام اثنين من مواطنيها يشتبه بأنهما قاتلا في صفوف تنظيم داعش في سوريا وهما رهن الاعتقال الآن في معسكر يديره الأكراد في شمال البلاد.ويُعتقد أن مئات الأشخاص غادروا أوروبا للقتال في صفوف داعش في سوريا والعراق لكن مع تقهقر التنظيم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البوسنة تتسلم اثنين من مواطنيها حاربا مع داعش NAS | موقع ناس الرسمي.

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