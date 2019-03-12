بسبب بريكست.. ألف مليار إسترليني تغادر حي المال بلندن

2019/03/12 | 05:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت صحيفة تلغراف البريطانية بأن أكثر من 275 شركة نقلت بعض أنشطتها وموظفيها وأصولها ومقراتها الرئيسية من المملكة المتحدة إلى باقي دول

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