4 علماء عرب و19 موظفا أمميا من بين ضحايا الطائرة الإثيوبية

2019/03/12 | 05:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس الوزراء المصري اليوم الاثنين وجود ثلاثة علماء مصريين ضمن ضحايا تحطم الطائرة الإثيوبية المنكوبة، وهم من بين ستة مصريين لقوا

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