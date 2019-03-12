2019/03/12 | 05:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرلمان السوداني يخفض مدة حالة الطوارئ صادق المجلس الوطني "البرلمان" السوداني، على المرسوم الذي أصدره الرئيس عمر البشير بإعلان حالة الطوارئ، لكنه قلص فترة تطبيقها في البلاد من عام إلى ستة أشهر.وقال إبراهيم أحمد عمر، رئيس البرلمان السوداني بعد تصويت النواب على حالة الطوارئ التي أعلنها البشير في 22 فبراير الماضي، "أجيزت حالة الطوارئ لستة أشهر بالأغلبية".وكانت اللجنة الطارئة المعنية بدراسة المرسوم الجمهوري بحالة الطوارئ في البلاد، طالبت بالموافقة على المرسوم الرئاسي مع تقصير المدة من عام إلى 6 أشهر.رغم عفو البشير..20 جلدة وشهر في السجن لـ9 سودانيات وكان الرئيس البشير قد أعلن في 22 فبراير الماضي، فرض حالة الطوارئ لمدة عام، ثم أتبع ذلك بقرارات أخرى منها حل الحكومة السودانية بمستوييها الاتحادي والولائي، وتعيين 18 حاكما للولايات من العسكريين.كما أصدر أوامر طوارئ أخرى، تتعلق بحظر التجمهر والتجمع والمواكب، وتفويض سلطات ومنح حصانات، إلى جانب تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي، وتحديد ضوابط خروج النقد والذهب عبر الموانئ والمعابر.

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