ردًا على زيارة الرئيس الإيراني للعراق ... مغردون:

2019/03/12 | 05:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واجه مغردون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأول من زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى العراق بعدد من "الهاشتاج" كان أكثرها تدولاُ وانتشارًا"لا هلا_ولامرحبا_بروحاني"،للنعبير عن رقضهم القاطع للزيارة، وتعاون الحكومة العراقية مع الإيرانية.

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