2019/03/12 | 05:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس أعلن نادي ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الاولى الاسباني لكرة القدم يوم الاثنين انه عين زين الدين زيدان مدربا للفريق بعد إقالة سانتياجو سولاري فيما وعد المدرب الفرنسي بإجراء تغييرات شاملة بعد انهيار موسم بطل اوروبا في غضون أسبوع واحد فقط.واضاف ريال مدريد في بيان ”اجتمع مجلس الادارة اليوم وقرر انهاء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص زيدان يعد بتغييرات في ريال مدريد بعد تعيينه مدربا للفريق NAS | موقع ناس الرسمي.

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