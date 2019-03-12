2019/03/12 | 06:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاصفة الرشى تهدد مونديال قطرلوزان (سويسرا) - الدوحة - عبرت قطر عن قلقها حيال عاصفة الاتهامات بالرشى مقابل استضافة مونديال عام 2022، عبر رد الشيخ خليفة بن حمد شقيق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، على الاتهامات الموجهة لبلاده، بدفع مبالغ سرية للفيفا.وغرد عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلا “لكل الأصوات الحاقدة..مونديال العرب في دوحة العربيأتي ذلك بالتزامن مع تأكيد الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السويسري جوزيف بلاتر، مجددا أن منح قطر تنظيم مونديال 2022 تم بعد تدخل من جانب الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي لدى مواطنه ميشال بلاتيني، الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.وقال بلاتر في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية غداة الكشف عن اتفاق سري بين الفيفا وتلفزيون الجزيرة القطري “لا أفهم ما الهدف من فتح ملف من ملفات الفساد المفترض والذي تم إغلاقه مع نشر تقرير غارسيا”.وتابع بلاتر الموقوف من قبل الفيفا بسبب عملية دفع مشبوهة لبلاتيني، “في أي حال، تم تعيين/ انتخاب قطر لتنظيم مونديال 2022 بعد تدخل سياسي من جانب رئيس الجمهورية نيكولا ساركوزي الذي طلب من ميشال بلاتيني أن يصوت مع المقربين منه لصالح قطر”.وأضاف “هذه الأصوات الأربعة رجحت كفة قطر في مواجهة الولايات المتحدة.وأدى هذا الموقف إلى هجوم من جانب الخاسرين على الفيفا وعلى شخصي أنا: إنكلترا الخاسرة أمام روسيا لتنظيم مونديال 2018، والولايات المتحدة أمام قطر”.جياني إنفانتينو يقلب الطاولة على مونديال قطر 2022وعادت إلى الواجهةمجددا شبهات تتعلق بمنح قطر حق استضافة مونديال 2022، عندما كشفت صحيفة “صنداي تايمز” البريطانية الأحد أن الاتحاد الدولي وقع عقدا سريا مع شبكة الجزيرة، المملوكة من الدولة القطرية، قبل ثلاثة أيام من التصويت على نهائيات 2022.وتظهر الوثائق التي نشرتها الصحيفة أن مديرين تنفيذيين من الجزيرة وقعوا في 2010 العقد التلفزيوني مع انتهاء حملات الترشح لاستضافة كأس العالم.وتضمن العقد رسما قدره 100 مليون دولار يدفع في حساب معين للفيفا إذا فازت قطر باستضافة مونديال 2022.وكانت قناة الجزيرة مملوكة من أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي كان القوة الدافعة وراء ملف بلاده لمونديال 2022.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاصفة الرشى تهدد مونديال قطر) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاصفة الرشى تهدد مونديال قطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).