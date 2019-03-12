2019/03/12 | 06:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس تعرض آخر جيب لتنظيم داعش في شرق سوريا للقصف بضربات جوية ومدفعية الاثنين ضمن هجوم تدعمه الولايات المتحدة بهدف انتزاع السيطرة على آخر موطئ قدم للتنظيم الذي كان حكمه يمتد يوما ما عبر ثلث سوريا والعراق.وأظهرت لقطات من تلفزيون رويترز أن إطلاق النار اشتد بعد حلول الظلام في الباغوز قرب الحدود العراقية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قصف جوي ومدفعي على جيب داعش الاخير NAS | موقع ناس الرسمي.

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