2019/03/12 | 06:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس دعا المعارض الفنزويلي خوان غوايدو الاثنين لتظاهرات جديدة الثلاثاء بعد أن أعلن البرلمان الذي يرأسه حال الطوارئ في البلاد، فيما تدخل ازمة انقطاع الكهرباء في البلاد يومها الخامس.وأمام البرلمان الذي عقد جلسة استثنائية، وهو المؤسسة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة، دعا غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة “جميع سكان” فنزويلا الى التظاهر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البرلمان الفنزويلي يعلن حال الطوارئ وغوايدو يدعو الى تظاهرات جديدة NAS | موقع ناس الرسمي.

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