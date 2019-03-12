عضو إدارة الزوراء: وزارة الشباب مسؤولة عن خروقات مباراة الوصل

2019/03/12 | 07:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حمل عضو الهيأة الإدارية لنادي الزوراء، عبد الرحمن رشيد، وزارة الشباب والرياضة، عن خروقات حصلت في مباراة الفريق أمام الوصل الإماراتي، التي أقيمت، أمس الإثنين، على ملعب كربلاء الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا.

وقال رشيد لبرنامج {كوورة} "الفوز والمباراة كانا طعم خاص وقدم الزوراء افضل مستوى رياضي، وله أسباب عديد منها الدعم النفسي وإطلاق الدعم المالي من قبل وزارة النقل وإستلام اللاعبين المنحة الثانية من هذا الموسم".ولفت الى ان "حضور الجمهور كان له أثر كبير جداً، وبعد انتهاء المباراة غادرنا الملعب وكانت لدينا خروقات تنظيمية، ونواقص في الملعب".ولم يفصح عضو ادارة الزوراء عن طبيعة وماهية هذه الخروقات.وأضاف، ان "المسؤول عن هذه الخروقات هي وزارة الشباب، وان جهات كثيرة تتحمل مسؤولية هذا الخرق" لافتا "اننا فقراء بالتنظيم لهكذا مباريات".وكان فريق الزوراء، أكتسح ضيفه الوصل الإماراتي بخماسية نظيفة، في المباراة التي أقيمت، أمس الإثنين، على ملعب كربلاء الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا، وسط حضور جماهير غفير.انتهى

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