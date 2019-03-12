نائب عن الإصلاح: الحرب على الفساد ستضع قوى سياسية على المحك ونجاحها مشروط

2019/03/12 | 07:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} شدد القيادي في تحالف الإصلاح والإعمار، النائب رائد فهمي، على محاربة الفساد.

وقال فهمي لوكالة {الفرات نيوز} ان "رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، عرض أمام مجلس النواب في جلسة السبت 40 ملف فساد".وأضاف "لا يوجد ميدان في ميادين الدولة الإ وفيه فساد ومكافحته تبدأ بالإرادة السياسية الحقيقية وهو شرط ضروري وان لم يكن كافياً لكن اذا لم يتوفر فستبقى جهود محاربة الفساد تعبر عن رغبات وإرادات وليست عملية وواقعية".وبين، ان "ما قدمه عبد المهدي، للبرلمان تصنيفات مهمة لكن الناس تريد اجراءات ملموسة وهذا ما ننتظره".وأوضح فهمي، ان "الفساد يحتاج الى حرب لان قوى كثيرة متورطة به، وقسم منها موجودة في العملية السياسية" منوها الى ان "الفساد تحول من حالات وأفراد مشتتة ومنفصلة الى منظومات لها امتدادات سياسية ومؤسساتية".وقال، ان "عبد المهدي لا يستطيع بمفرده قيادة هذه الحرب، رغم ان البرلمان أعرب عن استعداه ورغبته وتعاونه مع الحكومة في محاربة الفساد".وأكد، ان "القوى السياسية لها ممثلين في المؤسسات، ويجب ان تتعاون في محاربة الفساد" لافتاً الى، ان "كل هذه القوى على المحك ونعتمد على ما سينجز على الارض وهذا الفيصل".انتهى

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