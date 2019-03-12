طهران بعد توقيع جملة اتفاقات: العراق قناة لإيران لتفادي العقوبات الأميركية

2019/03/12 | 08:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وقع العراق وإيران عدة اتفاقات تجارية أولية في الوقت الذي بدأ فيه الرئيس الإيراني حسن روحاني زيارته الأولى سعيا لترسيخ نفوذ طهران وتعزيز العلاقات التجارية للمساعدة في تخفيف وطأة العقوبات الأميركية الجديدة على إيران.

ومن بين الاتفاقات خطة لبناء خط للسكك الحديدية يربط البلدين.



وتهدف الاتفاقات التي جرى توقيعها بعد قليل من بدء زيارة روحاني إلى التأكيد على أن طهران لا تزال تلعب دورا مهيمنا في العراق رغم الجهود الأميركية الرامية لكبح جماح التدخلات الإيرانية في المنطقة.

وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في بيان إن روحاني وعبد المهدي وقعا عدة مذكرات تفاهم شملت اتفاقات بشأن النفط والتجارة والصحة وخط للسكك الحديدية يربط مدينة البصرة العراقية الجنوبية بمدينة الشلامجة الحدودية الإيرانية.

وقال مسؤول إيراني كبير يرافق روحاني لرويترز "العراق قناة أخرى لإيران لتفادي العقوبات الأميركية...



هذه الزيارة ستوفر فرصا للاقتصاد الإيراني".

ويعتمد العراق على واردات الغاز الإيراني في تشغيل شبكة الكهرباء وطلب تمديدا للإعفاء الذي منحته له الولايات المتحدة من العقوبات ليواصل استيراد الغاز الإيراني.



ودخلت العقوبات الأميركية على قطاع الطاقة الإيراني حيز التنفيذ في نوفمبر.

ويعاني الاقتصاد الإيراني صعوبات منذ أن قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مايو الماضي الانسحاب من الاتفاق النووي الموقع في 2015 بين إيران وست قوى كبرى وأعاد فرض العقوبات على طهران.

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