مبرات التضامن للأيتام توزع مبالغ مالية على تلاميذها المتميزين بتبرع من احد أبناء الجالية في هولندا‎

2019/03/12 | 08:08

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وكالات:

وزعت إدارة مكتب صناديق الصدقات التابع إلى مبرات التضامن للأيتام اليوم الاثنين مبلغ من المال على عدد من تلاميذ مبرات التضامن للأيتام تبرع به احد أبناء الجالية العراقية في هولندا.





وكالات:وزعت إدارة مكتب صناديق الصدقات التابع إلى مبرات التضامن للأيتام اليوم الاثنين مبلغ من المال على عدد من تلاميذ مبرات التضامن للأيتام تبرع به احد أبناء الجالية العراقية في هولندا.وذكر مسؤول مكتب الصناديق محمد الحسيناوي لـمركز التضامن للإعلام، أن المكتب باشر اليوم بتوزيع مبلغ من المال على التلاميذ المتميزين وكذلك الأكثر حاجة في عدد من فروع المبرات.وأوضح ان المبلغ الذي وزع بلغ 360،000دينار خصص للتلاميذ الأيتام المتميزين والأكثر فقرا في فروع مبرات التضامن في قضائي النصر والرفاعي، إضافة إلى ثلاث طالبات من متوسطة التضامن في النصر .

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