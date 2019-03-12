2019/03/12 | 09:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..استشهد، الشاب موسي محمد موسي (23 عاما) من دير البلح، متأثراً بجروح أصيب بها في الأول من الشهر الجاري شرق البريج وسط قطاع غزة.وأفادت وسائل اعلام فلسطينية نقلاً عن مصدر طبي في غزة، باستشهاد الشاب موسى متأثراً بجروحه الخطيرة، عقب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه وإصابته برصاصة في الظهر خلال مشاركته في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الصهيوني في غزة alansaar.

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