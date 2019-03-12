فرنسا ترحب بقرار بوتفليقة الاخير

2019/03/12 | 09:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أعلنت فرنسا ترحيبها بقرار عدم ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة.وأشاد وزير الخارجية الفرنسي، جان ايف لو ندريان، بقرار بوتفليقة بعدم السعي لولاية خامسة واتخاذ خطوات لتجديد النظام السياسي الجزائري.وقال في بيان له: “في أعقاب المظاهرات العظيمة التي جرت في هدوء وكرامة في جميع أنحاء الجزائر، تعرب فرنسا عن […]

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