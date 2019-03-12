2019/03/12 | 09:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مدرب نادي الزوراء، حكيم شاكر، ان الجمهور ادى دورا مهما في تحقيق الفوز على الوصل الاماراتي بخماسية نظيفة بدوري أبطال آسيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكيم شاكر: الجماهير ادت دورا مهما في تحقيق الفوز امام الوصل الاماراتي ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكيم شاكر: الجماهير ادت دورا مهما في تحقيق الفوز امام الوصل الاماراتي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).