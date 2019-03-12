2019/03/12 | 09:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أكد المتحدث باسم حزب طلائع الحريات الجزائري المعارض أحمد عظيمي في حديث لاحدى وسائل الاعلام تابعه “ناس”، اليوم (12 اذار 2019)، أن “قرارات بوتفليقة ضحك على عقول وذكاء الجزائريين والتفاف على مطالب الشعب، والهدف هو ربح الوقت وضمان استمرارية النظام”.وأضاف عظيمي أن “ما جاء في رسالة الرئيس هي ذات الوعود التي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المعارضة الجزائرية: قرارات بوتفليقة ضحك على الشعب والغاء الانتخابات خطوة غير دستورية NAS | موقع ناس الرسمي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المعارضة الجزائرية: قرارات بوتفليقة ضحك على الشعب والغاء الانتخابات خطوة غير دستورية) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المعارضة الجزائرية: قرارات بوتفليقة ضحك على الشعب والغاء الانتخابات خطوة غير دستورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).