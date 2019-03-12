2019/03/12 | 09:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن سكرتير القائد العام للقوات المسلحة الفريق الركن محمد البياتي، ان “الجهد الهندسي المشترك فتح شارع العطار في منطقة الكرادة ذهابا وإيابا”.وتشهد العاصمة بغداد منذ شهرين افتتاح الطرق المغلقة بعد رفع الكتل الكونكريتية استجابة لاوامر القائد العام رئيس الوزراء عادل عبد المهدي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مكتب القائد العام:فتح شارع العطار في منطقة الكرادة ذهاباً وإياباً وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتب القائد العام:فتح شارع العطار في منطقة الكرادة ذهاباً وإياباً) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتب القائد العام:فتح شارع العطار في منطقة الكرادة ذهاباً وإياباً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).