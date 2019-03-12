استعدادا لموسم الصيف ، ماء ذي قار تكثف عمليات الصيانة على شبكاتها

2019/03/12 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت دائرة ماء ذي قار اليوم عن اجراء العديد من عمليات الصيانة على شبكات الماء والمضخات ، وذلك في اطار الاستعداد لموسم الصيف المقبل .





شبكة اخبار الناصرية:اعلنت دائرة ماء ذي قار اليوم عن اجراء العديد من عمليات الصيانة على شبكات الماء والمضخات ، وذلك في اطار الاستعداد لموسم الصيف المقبل .وذكر بيان للدائرة حصلت شبكة اخبار الناصرية على نسخة منه اليوم ان اعمال الصيانة شملت معالجة التكسرات وتصليح المضخات المغذية للأحياء السكنية في مجمعي الزهراء والحي العسكري بالرفاعي.واضاف ان الصيانة شملت كذلك مضخة دفع مجمع ماء الزهراء في قلعة سكر والتي تعمل بسعة ٢٠٠ متر مكعب في الساعة ، فضلا عن صيانة عطل في اللوحة الكهربائية الرئيسية لمجمع ماء الحي العسكري .

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