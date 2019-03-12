2019/03/12 | 09:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مدرب نادي الزوراء، حكيم شاكر، ان الجمهور ادى دورا مهما في تحقيق الفوز على الوصل الاماراتي بخماسية نظيفة بدوري أبطال آسيا.وقال شاكر لوكالة الانباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى, إن”الجماهير التي ملأت الملعب كان لها دوراً كبيراً في الانتصار الكبير” مؤكدا ان” الزوراء طوى صفحة الوصل الاماراتي وسيكون تركيزه منصب على مباراة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حكيم شاكر:الجماهير ادت دورا مهما في تحقيق الفوز امام الوصل الاماراتي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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