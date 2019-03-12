بالصور:محافظ كربلاء عقيل الطريحي ضمن الجمهور الذي يشجع الزوراء في ملعب كربلاء

2019/03/12 | 09:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك محافظ كربلاء عقيل الطريحي الجماهير العراقية بمؤازة فريق الزوراء الذي لعب يوم امس امام الوصل الاماراتي في ملعب كربلاء الدولي حيث انتهت المباراة بفوز كبير للزوراء بخمسة اهداف للاشيء ونشر موقع المحافظ عقيل الطريحي صورا للطريحي وهو يشارك الجماهير العراقية فرحة الفوز على الوصل الاماراتي

الزوراء يكتسح الوصل الاماراتي بخماسية نظيفة

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