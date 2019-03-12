2019/03/12 | 09:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هطول امطار في مناطق متفرقة من البلاد في هذه الاوقات

متابعة - كلمة

تشير التوقعات الجوية الى إقتراب حالة مؤثرة على العراق.وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في منشور على الفيسبوك "حالة من عدم

الاستقرار الجوي من المتوقع ان تؤثر على البلاد تبدأ فجر يوم الخميس

المقبل، تترافق مع هطول أمطار رعدية في أماكن متفرقة مع غزارة

متوقعة أيضاً في بعض الأماكن ونشاط للرياح السطحية تستمر عدة

أيام".وبين، ان "الحالة ناتجة من منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا

سيعاني من حصار مرتفعات جوية ليستمر تأثيره لفترة غير محددة مع

مفاجئآت واردة".

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