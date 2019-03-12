نائب عن سائرون يكشف سبب عدم حل مشكلة الكابينة الوزارية

2019/03/12 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..بين النائب عن تحالف سائرون، علي غاوي، الثلاثاء، ان هناك معايير تم وضعها لاختيار الوزراء المتبقين للكابينة الوزارية، لافتا الى ان المشكلة تتعلق في عدم تطابق المعايير والمواصفات على الشخصيات التي يتم طرحها للمقاعد الوزارية الشاغرة.وقال غاوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “الكتل السياسية لم تختلف على الاسماء المرشحة للكابينة الوزارية ولكن الاختلاف […]

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