وزير النفط:نستعد لاحتضان مؤتمر اوبك في بغداد

2019/03/12 | 09:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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باشرت وزارة النفط التحضيرات الخاصة بانعقاد مؤتمر (اوبك) في بغداد العام المقبل بمناسبة مرور 60 عاما على تأسيس المنظمة، في وقت يدخل فيه العراق لاول مرة بعضوية اللجنة الوزارية لمراقبة الانتاج التي ستعقد مؤتمرها خلال نيسان المقبل بمشاركة اعضاء المنظمة والدول المتضامنة معها.

وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط ثامر الغضبان: ان العراق ودول منظمة (اوبك) ملتزمون بالمحافظة على مستوى الانتاج لايقاف الانهيار باسعار النفط العالمية وضمان عدم تكرار ما حصل العام الماضي.واضاف ان العراق وجه سؤالاً خلال مشاركته في اعمال مؤتمر منظمة (اوبك) الذي عقد مؤخرا، مفاده ماذا سيحدث اذا لم يتم تخفيض الانتاج، فكان الجواب ان سعر البرميل سيتراوح بين 40 ـ 45 دولارا وهذا هو المستوى الحدي لانتاج النفط الصخري، وبالتالي يعد هذا الامر غير مقبول للجميع.



وكشف الغضبان عن ان المدة القليلة المقبلة ستشهد اقامة ثلاثة مؤتمرات الاول سيعقد في 18 من الشهر الحالي، حيث سيشهد انضمام العراق للمرة الاولى الى اللجنة الوزارية لمراقبة الانتاج المعنية بأعضاء منظمة (اوبك).



ولفت الى ان نيسان المقبل سيشهد ايضا عقد اجتماع بين وزراء النفط لتقييم مدى الالتزام باتفاق خفض الانتاج وسيشهد اعلان ميثاق تعاون غير ملزم وطوعي بين منظمة (اوبك) والدول خارجها للاتفاق على آليات التعاون .





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