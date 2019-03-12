الأمم المتحدة تأمل في تحقيق تقدم أكبر في مجال السياسة والأمن بسوريا

2019/03/12 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب بانوس مومسيس، المنسق الإقليمي للأمم المتحدة بشأن الأزمة السورية، عن أمله بتحقيق تقدم أكبر في مجال السياسة والأمن بسوريا.

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