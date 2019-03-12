البنك الدولي: 900 مليار دولار خسائر الربيع العربي

2019/03/12 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادقدّر النائب الأول لرئيس البنك الدولي للتنمية المستدامة، والعلاقة مع الأمم المتحدة والشراكات، محمود مُحيي الدين، الحد الأدنى لتكلفة الدمار والصراعات في المنطقة العربية منذ العام 2010 وحتى اليوم بنحو 900 مليار دولار، موضحاً أنها تشمل فرص النمو الضائعة والبطالة وتعطيل الثروات.

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