دراسة: فيتامين د ينظف رئة مريض السل

2019/03/12 | 09:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..خلصت دراسة حديثة اجراها باحثون في مجال الأمراض التنفسية إلى أنَّ فيتامين “د” يسهم في تخليص الرئة المصابة بالسل من البكتيريا.وذكرت الدراسة، ان ” مقاومة المضادات الحيوية تشكل مشكلة صحيّة تتزايد في جميع أنحاء العالم؛ لأن بعض الأمراض ومنها السل الرئوي يعتمد علاجها على تلك الأنواع من الأدوية، وشملت الدراسة 1850 شخصاً من […]

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