2019/03/12 | 09:22
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/متابعة..
خلصت دراسة حديثة اجراها باحثون في مجال الأمراض التنفسية إلى أنَّ فيتامين “د” يسهم في تخليص الرئة المصابة بالسل من البكتيريا.
وذكرت الدراسة، ان ” مقاومة المضادات الحيوية تشكل مشكلة صحيّة تتزايد في جميع أنحاء العالم؛ لأن بعض الأمراض ومنها السل الرئوي يعتمد علاجها على تلك الأنواع من الأدوية، وشملت الدراسة 1850 شخصاً من […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة: فيتامين د ينظف رئة مريض السل) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
خلصت دراسة حديثة اجراها باحثون في مجال الأمراض التنفسية إلى أنَّ فيتامين “د” يسهم في تخليص الرئة المصابة بالسل من البكتيريا.
وذكرت الدراسة، ان ” مقاومة المضادات الحيوية تشكل مشكلة صحيّة تتزايد في جميع أنحاء العالم؛ لأن بعض الأمراض ومنها السل الرئوي يعتمد علاجها على تلك الأنواع من الأدوية، وشملت الدراسة 1850 شخصاً من […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة: فيتامين د ينظف رئة مريض السل) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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