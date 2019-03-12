العراق يستعد لعقد مؤتمر «اوبك 2020» في بغداد

2019/03/12 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

باشرت وزارة النفط بالتحضيرات الخاصة لانعقاد مؤتمر (اوبك) في بغداد العام المقبل بـمـنـاسـبـة مـــرور 60 عــامــا عـلـى تـأسـيـس المـنـظـمـة، فـي وقــت يـدخـل فـيـه الــعــراق لاول مرة بعضوية اللجنة الوزارية لمراقبة الانتاج التي ستعقد مؤتمرها خلال نيسان المقبل بمشاركة اعضاء المنظمة والدول المتضامنة معها.

وتؤكد الـــوزارة أن دور الـعـراق فـي منظمة (اوبــك) ايجابي للحفاظ على وحدة المنظمة وقدرتها على الدفاع عن مصالح المنتجين واستقرار الاسواق العالمية لضمان عدم حدوث تذبذب في اسعار الخام.

وقــال نـائـب رئـيـس الــوزراء لـشـؤون الطاقة، وزيــــر الــنــفــط ثــامــر الـغـضـبـان في حديث صحافي نقلته صحيفة "الصباح" الرسمية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الـعـراق ودول منظمة (اوبـك) ملتزمون بالمحافظة على مستوى الانتاج لايــقــاف الانـهـيـار بـاسـعـار الـنـفـط الـعـالمـيـة وضــمــان عـــدم تــكــرار مــا حــصــل الــعــام الماضي، عندما انخفض سعر برميل النفط خلال 20 يوماً من 86 دولارا الى 54 دولارا حـسـب مـؤشـر (بــرنــت) وكــذلــك انـخـفـاض خــلال الخام الاميركي تحت 50 دولاراً".

واضــــاف أن "الـــعـــراق وجـــه ســــؤالا خلال مشاركته في اعمال مؤتمر منظمة (اوبـك) الـذي عقد مؤخرا، مــفــاده مـــاذا ســيــحــدث اذا لــم يـتـم تـخـفـيـض الانــتــاج، فـكـان الــجــواب ان سعر البرميل سيتراوح بين 40 ـ 45 دولارا وهذا هو المستوى الحدي لانتاج النفط الصخري، وبالتالي يعد هذا الامر غير مقبول للجميع، لاسيما العراق لان موازنته الاتحادية اقرت سعر 56 دولارا للبرميل بطاقة تصدير 3 مـلايـين و880 الـف بـرمـيـل، لـذا يصبح لديه عجز قدره 20 بالمئة، وعليه فان العراق التزم مع دول (اوبك) بتخفيض الانتاج".





واشار الى ان "الوزارة وعلى الرغم من ذلك لم تتوقف عن تطوير الطاقة الانتاجية، لكنها مـلـتـزمـة مــع دول (اوبـــك) لمـصـلـحـة الـعـراق والمـنـظـمـة والـــدول خــارجــهــا، وبـالـتـالـي تم الالتزام بالتخفيض البالغ 140 الف برميل لـلـحـفـاظ عـلـى الاســعــار مــن الانـــزلاق نحو الـهـاويـة".

وكشف الغضبان عن أن "المدة القليلة المقبلة ستشهد اقامة ثلاثة مؤتمرات الاول سيعقد فـي 18 مـن الشهر الـحـالـي، حيث سيشهد انـضـمـام الــعــراق لـلـمـرة الاولـــى فــي اللجنة الــوزاريــة لمـراقـبـة الانــتــاج المـعـنـيـة بـأعـضـاء مـنـظـمـة (اوبـــك) والـــدول المـتـضـامـنـة معها مـن خـارجـهـا، مـا يعد امــراً ايجابياً للعراق"، لافتاً الى أن في نيسان المقبل ستشهد المنظمة ايضا عقد اجتماع بـين وزراء النفط لتقييم مدى الالــتــزام بـاتـفـاق خـفـض الانـتـاج وسيشهد اعلان ميثاق تعاون غير ملزم وطوعي بين مـنـظـمـة (اوبـــك) والـــدول خـارجـهـا لـلاتـفـاق على آلـيـات للتعاون بـين هـذه الـدول كتبادل المعلومات وتنسيق الادوار والنقاط المشتركة وتبادل الخبرات، ومن ثم الاجتماع الوزاري المعهود الذي يعقد عادة في شهر حزيران.

وجـــــدد نــائــب رئــيــس الـــــــوزراء لــشــؤون الطاقة، تأكيد موقف الـعـراق الـداعـم لمنظمة (اوبـــك) لاسـيـمـا انــه مـؤسـس لـهـا، كاشفا عــن اجــــراء الــتــحــضــيــرات والـتـنـسـيـق مـع ســكــرتــاريــة المـنـظـمـة لـعـقـد مــؤتــمــر كـبـيـر فــي بــغــداد الــعــام المـقـبـل بـمـنـاسـبـة مــرور 60 عـامـا عـلـى تـاسـيـسـهـا وسـيـتـم توجيه الـدعـوات الـرسـمـيـة لـلـدول جميعا لحضور المؤتمر.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يستعد لعقد مؤتمر «اوبك 2020» في بغداد) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يستعد لعقد مؤتمر «اوبك 2020» في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).