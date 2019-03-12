كلام في الإسكان

2019/03/12 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يخفى عليكم بان إيجاد حلول بديلة لأزمة السكن في العراق في ظل التقشف والأزمة المالية هو أمر صعب لكن يمكن أن يتم هذا عن طريق اعتماد أنظمة بناء حديثة بتكنولوجيا متطورة ، أنظمة سريعة لتقليل زمن وكلف الإنجاز وبكفاءة عالية حيث تعتبر هذه النظم لاحقا حجر الزاوية لحل مشكلة عملية البناء في العراق بصورة عامة وأزمة السكن بصورة خاصة لعدم قدرة الأنظمة التقليدية على استيعاب متطلبات الاسكان وحسب التوسع الحاصل في مجال الخدمات مثل المدارس والمستشفيات والإسكان ولسد النقص في هذه المجالات والاستمرار بالتزام دولة القانون تجاه مشاريعها الاسكانية السابقة ( بسمة الشباب) وبما يتلائم مع مقررات مجلس الاسكان الوطني والتنمية المستدامة وعليه توصي اللجنة : 1. القروض المصرفية مازالت دون المستوى المطلوب ويحتاج العراق الى التشريعات والى التخطيط العلمي وتعزيز النظام المصرفي وصندوق الاسكان وايجاد مصادر لتمويل قطاع الاسكان والاستفادة من تجارب الدول في هذا المجال ، ويمكن الذهاب إلى طريقة ((قرض مقابل أرض )) لتسهيل عملية الإقراض وقيام الدولة بتوفير الضمانات لصالح المقرضين لتغطية مخاطر منح القروض.2. الاستعاضة عن توزيع الأراضي والتي لم تحصد النتائج المرجوة بسبب عدم وجود خدمات إلى توزيع الأرض المخدومة.3. مقترح دعم صغار المقاولين بتحويل الاقتصاد العراقي الى اقتصاد السوق وهذا يعني ان يكون قطاع السكن من مسؤولية القطاع الخاص العراقي فهل هو قادر بوضعه الحالي وامكانياته البائسة من ادارة الشؤون الاقتصادية عامة في ظل شح الموارد المالية وازمة الكهرباء والديون التي يعاني منها وان اغلب المشاريع التي تولاها القطاع الخاص قد فشلت وتلكأت وهرب أصحابها او تباع من مقاول لآخر.إذا أردنا معالجة ازمة السكن علينا اولا معالجة أوضاع البلد العامة الاقتصادية والسياسية والامنية وتوفير التمويل المالي لحل ازمة السكن.مصارفنا اليوم تعاني من شح الاموال لديها اما بسبب انعدام ثقة المواطنين بها وعدم ايداع اموالهم فيها او بسبب سوء الادارة او تفشي الفساد والسرقات والاختلاس.

وتقدر الكتلة النقدية المتداولة بـ ٤٢ تريليون دينار منها ١٥ بالمائة لدى القطاع المصرفي والباقي مكتنز لدى الأهالي في البيوت.



كما ان قلة نسبة الفائدة لا تشجع على الايداع لذلك علينا استقطاب الاموال الموجودة في البيوت وجذبها نحو المصارف من خلال رفع نسبة الفائدة الى 12 حتى 15 بالمائة وحسب الظرف والحالة.وتتولى الحكومة دفع فارق نسبة الفائدة وفق خطط مرسومة بعناية بدل ان تدعم المصارف بشكل مباشر ،وكذلك يجب تسهيل الاجراءات المصرفية ومكافحة الفساد والبيروقراطية ، وتقليل نسبة الفائدة على القروض لأغراض السكن وتقليل الضرائب على البناء من اجل تشجيع الناس وصغار المقاولين على بناء وحدات سكنية ومجمعات سكنية صغيرة لا تتجاوز 100 وحدة سكنية لكل مشروع ، ومن الضروري اللجوء الى البناء العمودي والبناء الجاهز والقليل الكلفة لتقليل النفقات والعمل على زيادة رؤوس اموال المصارف وتشجيعها للدخول في عمليات الاستثمار الخاصة بالوحدات السكنية وبيعها للمواطنين بأقساط مريحة بضمانات. 4. تشجيع الاستثمار: من الافضل دعوة الشركات الاجنبية المتخصصة والرزينة لبناء المجمعات السكنية الكبيرة وتسليم المفتاح وتفعيل دور المصرف العقاري وصندوق الاسكان والجمعيات التعاونية للإسكان.يلاحظ ان المبالغ المخصصة لاستراتيجية التنمية الوطنية ٢٠٠٧ الى ٢٠١٠ للنهوض بالقطاع السكني تقدر ب ٥٢ مليار دولار ما يشكل نسبة ٢٧،٧ % من اجمالي حجم الانفاق الاستثماري الكلي لتطوير مجمل القطاعات والبالغ ١٨٧،٧ مليار دولار.يلاحظ ارتفاع كلف البناء حيث بلغت كلفة بناء المتر المربع الواحد عام ٢٠٠٢ (٤٦،٩٠٠) دينار بينما بلغت عام ٢٠١٢ (٢٥٥،٦٠٠) ألف دينار وهي في تصاعد وما تزال اسعار مواد البناء والمستلزمات مرتفعة.5. دعم قطاع المصارف : ضرورة تأسيس بنوك ومؤسسات متخصصة في مجال الاسكان للإقراض والتشييد، ودعم تأسيس عدد من الشركات العقارية التي تتوسط بين المصارف ومصادر التمويل ، ودعم صندوق الإسكان بأموال تتناسب مع حجم المشكلة في العراق وانتقال دوره مع المصرف العقاري من وضع مقدم قروض رئيسي لسوق محدد الى ممول تجاري داعم.



اي السماح لصندوق الاسكان بالعمل من خلال المصارف الاهلية وليس الحكومية ، وكذلك الارتقاء بإدارة واداء الصندوق من مقرض فقط الى مصرف استثماري حكومي بادارة متخصصة.6. مقترح فيلق الاعمار والإسكان والذي يمثل احد الحلول المهمة التي تخلق قوة رديفة لدوائر وشركات الاعمار الحكومية وكما نجح الحشد في دعم القوات الحكومية في معارك التحرير وصولا إلى النصر سينجح هذا الفيلم في دعم الحكومه في بناء البلد. 7. مقترح البناء بالاجل...



من.



خلال المبادرة السابقة .هذا المقال يعبر عن وجهة نظر الكاتب وليس له أي علاقة بوجهة نظر شبكة رووداو الإعلامية‬‬‬.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كلام في الإسكان) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كلام في الإسكان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).