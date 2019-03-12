2019/03/12 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم، السلوفيني، ستريشكو كاتانيتش، الاثنين، القائمة الرسمية لمنتخبنا الوطني التي ستشارك في بطولة الصداقة الدولية الثانية، والتي ستحتضنها محافظة البصرة خلال الشهر الحالي في العشرين من الشهر الجاري .وضمت قائمة كاتانيتش 23 لاعبا، هم: جلال حسن ومحمد حميد ومحمد صالح لحراسة المرمى، وللدفاع سامح سعيد وعلاء مهاوي وريبين سولاقا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قائمة المنتخب العراقي الرسمية لبطولة الصداقة الدولية الثانية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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