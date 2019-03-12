2019/03/12 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / استمرار تظاهرات موظفي الداخلية والدفاع المفسوخة عقودهم وسط بغداد لليوم الثالث

12/03/2019 09:10:00 AM |

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واع / بغداد / ل .



هـ

أفاد مصدر الثلاثاء، بمواصلة موظفي وزارتي الدفاع والداخلية المفسوخة عقودهم تظاهراتهم لليوم الثالث على التوالي في ساحة التحرير وسط بغداد.

وقال المصدر في تصريح نقله مراسل (وكالة انباء الاعلام العراقي/واع) إن "العشرات من موظفي وزارتي الدفاع والداخلية المفسوخة عقودهم واصلوا لليوم الثالث على التوالي تظاهراتهم في ساحة التحرير وسط بغداد".

وأضاف، أن "المتظاهرين رفعوا لافتات كتب عليها (نطالب رئيسي الجمهورية والوزراء بإصدار عفو عام عن المفصولين والمفصوخة عقودهم)".

ت / ل .



هـ

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