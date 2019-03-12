2019/03/12 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، فتى وشاب من بلدة الخضر جنوب بيت لحم.وافادت وكالة “وفا” بأن قوات الاحتلال اعتقلت، جودة محمد صبيح (17 عاما)، وأحمد يوسف موسى (22 عاما)، بعد دهم منزلي والديهما وتفتيشهما.يشار إلى أن بلدة الخضر تتعرض منذ أشهر الى اقتحامات متكررة من قبل قوات الاحتلال، تخللها اعتقال عدد من الفتية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العدو الصهيوني يعتقل مواطنين من بيت لحم alansaar.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العدو الصهيوني يعتقل مواطنين من بيت لحم) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العدو الصهيوني يعتقل مواطنين من بيت لحم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الانصار).