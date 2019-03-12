قيادي تركماني ينتقد صمت الحكومة ازاء اتفاقات الكرد بشأن كركوك

2019/03/12 | 09:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..انتقد النائب السابق عن المكون التركماني جاسم محمد جعفر، الثلاثاء، صمت الحكومة المركزية ازاء اتفاقات الاكراد بشأن مستقبل محافظة كركوك، مبيناً ان الخوف عاد من جديد الى كركوك بعد 15 شهراً من الاستقرار النسبي، حيث هناك قلق من عودة البيشمركة والاسايش والاغتيالات.وقال جعفر في تصريح لـ /المعلومة/، ان “التركمان قلقون من الاتفاقات التي […]

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