مستشفى الواسطي تجري 15 الف عملية سنويا ينفذها 100 جراح عراقي محترف

2019/03/12 | 09:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تميزت مستشفى الواسطي التعليمي للجراحة التقويمية التابعة لدائرة صحة الرصافة ,

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