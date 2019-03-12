بريطانيا تتوصل مع أوروبا لتعديلات ملزمة قانونيا على البريكست

2019/03/12 | 09:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة البريطانية أنها وافقت على إدخال "تعديلات ملزمة قانونيا" على اتفاق بريكست خلال محادثات أجرتها في ستراسبورغ رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع قادة الاتحاد الأوروبي.

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