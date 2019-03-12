2019/03/12 | 09:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس تفاوتت ردود الفعل الشعبية والرسمية والحزبية على قرار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عدم الترشح لولاية خامسة، فهناك من رحب بالقرار، وثمة من اعتبره مناورة سياسية لنظام الحكم في البلاد.وإذا كان من الطبيعي أن يرحب حزب الأغلبية في البرلمان، جبهة التحرير الوطني بقرار بوتفليقة، ينظر الكثير من أوساط الشباب الذين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رغم تواصل “الاحتجاجات”..



بوتفليقة سيحكم الجزائر عاما آخر NAS | موقع ناس الرسمي.

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